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Hatay'da iki teröristin kaçış anı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkisiz hale getirilen iki teröristin kaçtığı anlar görüntülendi.
- Haber Merkezi
- 27.10.2020 - 01:26
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, polis ekiplerinden kaçan 2 PKK'lı terörist, köşeye sıkışınca çatışma çıktı.
Kaçamayacaklarını anlayan teröristlerden biri üzerindeki bombayı ateşledi. Patlama sonucunda 1 terörist öldü.
2 TERÖRİST DE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'lı oldukları öğrenilen, İskenderun'da eylem hazırlığındaki 2 teröristin de etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İKİ TERÖRİSTİN KAÇIŞ ANI
Saldırı öncesinde polis ekiplerinden kaçan iki PKK'lı teröristin kaçış anı, güvenlik kameralarına yansıdı.
Hatay'da iki teröristin kaçış anı İZLE