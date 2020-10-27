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    Hatay'da iki teröristin kaçış anı

    Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkisiz hale getirilen iki teröristin kaçtığı anlar görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 27.10.2020 - 01:26
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    Hatay'da iki teröristin kaçış anı

    Hatay'ın İskenderun ilçesinde, polis ekiplerinden kaçan 2 PKK'lı terörist, köşeye sıkışınca çatışma çıktı.

    Kaçamayacaklarını anlayan teröristlerden biri üzerindeki bombayı ateşledi. Patlama sonucunda 1 terörist öldü.

    2 TERÖRİST DE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'lı oldukları öğrenilen, İskenderun'da eylem hazırlığındaki 2 teröristin de etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    İKİ TERÖRİSTİN KAÇIŞ ANI

    Saldırı öncesinde polis ekiplerinden kaçan iki PKK'lı teröristin kaçış anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

    Hatay'da iki teröristin kaçış anı İZLE

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