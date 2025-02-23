Hatay'a yurt dışından gemilerle getirilen anguslar, İskenderun Körfezi'nden tırlarla yola çıkarak Türkiye'nin dört bir yanına sevk ediliyor.
İskenderun ilçesine gemiyle getirilen bir angus, sevk esnasında kaçarak şehir turuna çıktı.
TRAFİK KARIŞTI
Yaklaşık üç saat boyunca kentin caddelerinde tur atan angus, trafiği de birbirine kattı.
Şehir turuna çıkan angusu çevredeki meraklı vatandaşlar cep telefonuyla kayıt altına aldı.
İĞNEYLE DURDURULDU
Firari hayvanın kaldırımda yürüyen yayayı altına aldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Yaralı şahsın durumunun iyi olduğunu öğrenilirken angusun gezintisi, 3 saat süren mücadele sonrası uyuşturucu iğne ile müdahaleyle son buldu.
"GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRDIM"
Gemiden indirildiği esnada kaçarak şehri birbirine katan angusun yaptıklarını anlatan 18 yaşındaki Halit Tibet şu sözleri kullandı:
İş için Bekbele Mahallesi'ndeki adrese giderken üst geçit civarında angusu görünce çok şaşırdım. İlk başta eski acil hastanesi civarını birbirine kattı sonra eski üstü geçide geldi, oradan da Meydan Mahallesi'ne geldi.
Biz de angusu takip ettik. Angusu görenler telefonla video ve fotoğraf çektiler. Hastane tarafında kaldırımda giden yayaya saldırdı, orada yaraladı.
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