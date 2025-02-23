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İHA

Hatay'a yurt dışından gemilerle getirilen anguslar, İskenderun Körfezi'nden tırlarla yola çıkarak Türkiye'nin dört bir yanına sevk ediliyor.

İskenderun ilçesine gemiyle getirilen bir angus, sevk esnasında kaçarak şehir turuna çıktı.

TRAFİK KARIŞTI

Yaklaşık üç saat boyunca kentin caddelerinde tur atan angus, trafiği de birbirine kattı.

Şehir turuna çıkan angusu çevredeki meraklı vatandaşlar cep telefonuyla kayıt altına aldı.

İĞNEYLE DURDURULDU

Firari hayvanın kaldırımda yürüyen yayayı altına aldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaralı şahsın durumunun iyi olduğunu öğrenilirken angusun gezintisi, 3 saat süren mücadele sonrası uyuşturucu iğne ile müdahaleyle son buldu.

"GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRDIM"

Gemiden indirildiği esnada kaçarak şehri birbirine katan angusun yaptıklarını anlatan 18 yaşındaki Halit Tibet şu sözleri kullandı: