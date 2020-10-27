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    Hatay'da kaçan teröristin vurulma anı

    İskenderun ilçesinde kaçan teröristin etkisiz hale getirilme anı amatör kameralara yansırken, patlama noktasındaki tahrip olan araçlarda kaldırılmaya başlandı.
    • İHA
    • 27.10.2020 - 01:14
    • Güncelleme : 27.10.2020 - 01:27
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    Hatay'da kaçan teröristin vurulma anı

    Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen olayda, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın açıklamasına göre, Amanos Dağlarında kalan son 2 terörist jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda sıkıştırıldı.

    2 terörist ilk olarak Payas ilçesine kaçarak burada uygulama noktasındaki askerlerle çatışmaya girdi.

    Bir astsubayın yaralandığı çatışmanın ardından İskenderun ilçesine kaçan teröristler emniyet güçleri tarafından tekraar sıkıştırıldı. Burada teröristlerden biri üzerindeki bombayı patlatarak kendini imha etti.

    Hatay'da kaçan teröristin vurulma anı İZLE


    MAHALLE ARASINA SIKIŞTIRILDI

    Teröristlerden diğeri de kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı. Kaçan terörist emniyet güçleri tarafından bir mahalle arasında sıkıştırıldı. Emniyet güçleri tarafından etkisiz hale getirilen terörist amatör kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Diğer yandan, kendini imha eden teröristin araç ve işyerlerinde yaşattığı tahribat sonrası alanda çalışma başlatıldı. Araçlardan bazıları kaldırılırken, işyerlerinde de temizlik çalışması yaptığı görüldü.

    Hatay da kaçan teröristin vurulma anı #1

    Hatay da kaçan teröristin vurulma anı #2

    Hatay da kaçan teröristin vurulma anı #3

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