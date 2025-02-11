Hatay'da kuş gribi alarmı: Mahalle karantinaya alındı

AA

Hatay'ın Antakya ilçesinden korkutan haber...

Paşaköy Mahallesi'nde kümesi bulunan Abdullah Duman'ın, hayvanlarında hastalık gördüğüyle ilgili başvurusu üzerine ekipler inceleme yaptı.

SONUÇ POZİTİF ÇIKTI

Mahallede kümeslerdeki kanatlı hayvanlardan alınan numuneler, Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne gönderildi ve sonuçlar pozitif çıktı.

338 HAYVAN İTLAF EDİLDİ

Kuş gribi tespit edilen Paşaköy Mahallesi'ndeki farklı kümeslerde bulunan 338 kanatlı hayvan, ekiplerce toplanarak itlaf edildi.

KARANTİNA ALTINA ALINDI

İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Antakya Belediyesine hastalıkla ilgili bildirim yapıldıktan sonra, mahalle giriş ve çıkışlarına karantina uygulamasıyla ilgili uyarı tabelaları asıldı.