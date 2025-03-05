Meteoroloji'nin uyarısı sonrası Hatay’da gece saatlerinde kuvvetli fırtına etkisini hissettirdi.

İskenderun ilçesinde de fırtına hayatı olumsuz etkilerken balıkçı barınağında bulunan 3 tekne, fırtınanın etkisiyle battı.

ÇEKİCİYLE KURTARILDI

Dev dalgalardan teknelerini kurtarmak isteyen balıkçılar zor anlar yaşadı.

Balıkçı İbrahim Halil Alpaslan, havanın aydınlanmasıyla birlikte alabora olan teknesini çekiciyle kurtardı.

"SABAHA KADAR UYUYAMADIM"

Şiddetli fırtınada teknesi alabora olan 46 yaşındaki İbrahim Halil Alpaslan, şu sözleri kullandı:

Gece saatlerinde fark ettim teknemin battığını. Fırtına çok şiddetliydi, barınaktan da telefon gelmeyince geç kaldığımız için teknemiz battı. Yapacak bir şey yok çok mağdurum ama balıkçı değilim, hobi olarak 2 yıldan beri yapıyorum.



Teknem 2023 model, hayatımda ilk defa böyle bir şey başıma geldi. Motor aksamı gitti motor içine su aldı yani 300 bin TL’ye yakın bir masraf var.



Teknemin elektrik tesisatı da gitmiştir ama kırığı yok teknede ama her yeri mahvoldu. 350-400 bin TL zararım var, çok büyük bir para. Sabaha kadar uyuyamadım o kadar söyleyeyim.