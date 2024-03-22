Cumhuriyet Halk Partisi'nde Hatay krizi sürüyor...
6 Şubat depreminde en büyük yıkımı alan Hatay'da mevcut belediye başkanı Lütfü Savaş'ın yeniden aday gösterilmesi hem parti içinde hem de seçmende büyük tepki aldı.
Mevcut başkan Savaş, geçtiğimiz yıl yaşanan depremlerin ardından bölge halkı tarafından protesto edilen bir isim oldu.
Özel kararını değiştirmedi
Depremzedelerin tepkileri ise CHP Lideri Özgür Özel'in kararını değiştirmedi.
Öyleki tüm uğraşlara rağmen CHP, Hatay'da aday bulunamayınca, Lütfü Savaş isminde karar kıldı.
Tepkiler sürüyor
Adaylık sürecinde tartışmaların odağı olan Lütfü Savaş'a ise tepkiler devam ediyor.
Lütfü Savaş seçim çalışmaları kapsamında Samandağ ilçesinde vatandaşla buluştu.
Saldırıya uğradı
Savaş, sahnede vatandaşlara konuşurken bir anda saldırıya uğradı.
Sahneden aşağı attı
Sahneye çıkan bir kişi, Savaş'ı iterek sahneden aşağı düşürdü.
Daha sonra yere düşen Savaş'ın üstüne gitmeye çalışan saldırganı diğer partililer engelledi.
Durumu iyi
Konuşma yaptığı esnada saldırıya uğrayan Savaş'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Psikolojik sorunlarının olduğu iddia edildi
Ayrıca Lütfü Savaş'a saldırıyı gerçekleştiren kişinin psikolojik sorunlarının olduğu iddia edildi.
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