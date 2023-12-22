Hatay'da maç izleyen vatandaşlar deprem anında panik yaşadı Hatay Antakya'da meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem esnasında maç izleyenlerin yaşadığı korku güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yerle bir ettiği Hatay'da artçı sarsıntılar sürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre saat 21.24'te merkez üssü Antakya ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 9.19 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem tedirginliğe neden oldu.

Maç izleyen vatandaşların paniği kamerada

Depreme maç izlerken yakalanan vatandaşların korku anında dışarıya kaçma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)