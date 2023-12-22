İHA
Kahramanmaraş merkezli depremlerin yerle bir ettiği Hatay'da artçı sarsıntılar sürüyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre saat 21.24'te merkez üssü Antakya ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 9.19 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem tedirginliğe neden oldu.
Maç izleyen vatandaşların paniği kamerada
Depreme maç izlerken yakalanan vatandaşların korku anında dışarıya kaçma anları güvenlik kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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