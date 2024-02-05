Hatay'da madenciler enkazdan kurtardıkları aileyi ziyaret etti Hatay'da 6 Şubat depremlerinde enkaz altında kalan Tuğçe Gövtaş, kızları Eylül ve Ecem Gövtaş ile onları kurtaran madenciler Yasin Sever, Ertan Akar ve İlyas Açıkgöz bir araya geldi.

İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama kurtarma faaliyetinde yer alan madenciler Yasin Sever, Ertan Akar ve İlyas Açıkgöz, depremin birinci yılı nedeniyle Hatay'da enkaz altından kurtardıkları depremzede aileyi ziyaret etti.

Tuğçe Gövtaş ile kızları Eylül ve Ecem'i enkaz altından kurtaran madenciler ile ailenin buluşmasını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından paylaştı.

"Allah nasip etti, oradan 2 çocuğumuzu, anneyi saat sabah 05.40 gibi 2,5 saatlik çalışmayla sağ salim kurtarmış olduk"

Türkiye Taşkömürü Kurumu Kozlu Müessesesi Sözleşmeli Sahalar Başmühendisi Yasin Sever, "Hatay'da o günün şartlarıyla öğretmenevinde 6 kişi çalışıyorduk. Üç kişiyi Veli'nin ailesinin yaşadığı bölgeye sevk ettik. Ben de öğretmenevinde çalışmaya devam ettim. Allah nasip etti, oradan 2 çocuğumuzu, anneyi saat sabah 05.40 gibi 2,5 saatlik çalışmayla sağ salim kurtarmış olduk. O da bizim için çok büyük bir sevinç oldu." ifadelerini kullandı.

Elindeki ocak kazmasıyla Tuğçe ve kızlarını enkazdan kurtaran madenci Ertan Akar, "Ben onların kahramanıyım; ama onlar da benim kahramanım." diyerek 1 yıl sonra yapılan buluşmanın mutluluğunu paylaştı.

"Onlar benim ağabeylerim oldular"

Tuğçe Gövtaş da kendisine enkaz altında ulaşan Ertan Akar'a vefa borcu olduğunu belirterek, "Benimle konuşan adam kimdi? Hiç tanımayan bir insan böyle güzel seslenebilir mi? 'Tuğçe'm, kızım, benim de 2 kızım var. Dayan kızım.' Bir yabancı insan bunu yapamaz bence. 'Bunları bulmam lazım' dedim. En sonunda buldum, iyi ki de buldum bir vefa borcuydu. Onlar benim ağabeylerim oldular." dedi.

Deprem sırasında gece vardiyasında olan baba Veli Gövtaş da ailesini kurtaran madencilere can borçları olduğunu söyleyerek, "Benim 3 ağabeyim var, artık daha fazla oldu. Karadenizli ağabeylerim oldu, madenci ağabeylerim oldu. Aileme, aile kattım." ifadelerini kullandı.

6 Şubat depremlerinde görev yapan 9 bin 798 madenci, enkazdan 324 vatandaşı canlı olarak çıkardı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)