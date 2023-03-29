Hatay'da Mehmetçik güvenliği elden bırakmıyor Depremlerin ardından güvenliği elden bırakmayan Mehmetçik, asayişi elden bırakmayarak gece gündüz çalışmalara devam ediyor.

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Asrın felaketinin ardından 11 il büyük enkaza uğradı...

Yaşanan depremlerin ardından kentlerde arama kurtarma çalışmaları son bulurken enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Enkaza dönen kentlerde 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti.

Devletin tüm imkanlarının seferber edildiği afet bölgesinde, sahada çalışmalar sürüyor.

Yaralar sarılıyor

Felaketin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu.

Mehmetçik, kurumlar, bakanlar hep birlikte büyük mücadele ortaya koyuyor.

Şehirlerin de kısa sürede ayaklanması için çalışmalar devam ederken, depremden etkilenen vatandaşların da yaraları sarılıyor.

Mehmetçik afet bölgesinde

Bölgede etkinlikler düzenleyerek özellikle çocukların yüzünü güldüren Türk askeri, oyunlar oynuyor, maç yapıyor...

Bir diğer yandan binlerce vatandaşın terk ettiği hayalet şehirlerde Mehmetçik, güvenliği elden bırakmıyor.

Depremlerin ilk gününden itibaren asayişi koruyan Mehmetçik, depremlerde büyük yıkıma uğrayan Hatay'da asayişe devam ediyor.

"Durmadan, yorulmadan"

Milli Savunma Bakanlığından konuya ilişkin bir paylaşım yapıldı.

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: