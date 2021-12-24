Hatay'da Noel ayini yapıldı

Hatay'da Noel dolayısıyla Ortodoks Kilisesi'nde ayin düzenlendi.

Antakya'daki Ortodoks Klisesi'nde Noel Bayramı, düzenlen ayin ile kutlandı.

MUMLAR YAKILIP DUALAR EDİLDİ

Işıklarla süslenen kilisede Hristiyan vatandaşlar, mumlar yakıp, dualar etti. Antakya Ortodoks Kilisesi'ndeki ayini ise kilisenin ruhani lideri Jan Delüller ile rahip Dimitri Doğum yönetti. Ayin sonunda kilise bahçesinde havai fişek gösterisi sunuldu.

"HERKESE İYİ YILLAR DİLİYORUM"

Noel Bayramı'nın tüm dünyaya barış getirmesini dileyen Antakya Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Fadi Hurigil, “Noel Bayramı'nın tüm Hristiyan alemine, ülkemize ve bütün dünyaya barış, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum. Yaklaşan 2022 yılında, özellikle bu pandeminden kurtulmamız için Allah’a bütün yakarışlarımızı sunuyoruz. Noel demek sevgi demek, barış demek, yeni yeni heyecanlar demek. İsa Mesih’in doğumu tüm dünyaya kutlu olsun, herkese iyi yıllar diliyorum” dedi.





















