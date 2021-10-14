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    Hatay'da "okula gidiyorum" diyerek evden çıkan kız 2 gündür kayıp

    Dörtyol ilçesinde "Okula gidiyorum" diyerek evden çıkan Havvanur Karayiğit'i arama çalışmaları sürdürülüyor.
    • İHA
    • 14.10.2021 - 22:02
    • Güncelleme : 14.10.2021 - 22:05
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    Hatay'da 'okula gidiyorum' diyerek evden çıkan kız 2 gündür kayıp

    Hatay'ın Dörtyol ilçesinde haber alınamayan 15 yaşındaki Havvanur Karayiğit'i aramaya devam ediliyor.

    Şehit Ayhan Say Lisesi öğrencisi Karayiğit, Rabat Mahallesi’ndeki evinden "Okula gidiyorum" diyerek çıktı.

    Bir daha eve dönmeyen kızın ailesi polise başvurdu.

    2 gün geçmesine rağmen Karayiğit'ten haber alınamazken, polis ekipleri kızın bulunması için çalışma başlattı.

    Hatay da 'okula gidiyorum' diyerek evden çıkan kız 2 gündür kayıp #1

    Hatay da 'okula gidiyorum' diyerek evden çıkan kız 2 gündür kayıp #2

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