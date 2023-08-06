Hatay'da orman yangını başladı Kentin merkez Antakya ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

6 Şubat depremlerinden önemli ölçüde etkilenen Hatay'da çalışmalar devam ediyor.

Bölgede hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle, yangın paniği yaşandı.

Yangın çıktı

Antakya ilçesinde evlere yakın bir noktadaki ormanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

Tahtaköprü Mahallesi'ndeki alevleri görenler durumu ekiplere bildirdi.

Ekipler seferber oldu

İhbar üzerine bölgeye 2 söndürme helikopteri, 15 arazöz ve 2 su tankı ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

İHA'lar görevde

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, söndürme çalışmalarının 78 kara ve hava aracı ile 146 personelin katılımıyla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Hem yangının seyrini hem de sabotaj ihtimalini araştırmak için bölgemizde İHA'lar görev yapmakta olup, kolluk kuvvetlerimiz de kapsamlı şekilde konuyu araştırmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.