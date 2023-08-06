AA

6 Şubat depremlerinden önemli ölçüde etkilenen Hatay'da çalışmalar devam ediyor.

Bölgede hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle, paniği yaşandı.

Yangın çıktı

Antakya ilçesinde evlere yakın bir noktadaki ormanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

Tahtaköprü Mahallesi'ndeki alevleri görenler durumu ekiplere bildirdi.

Ekipler seferber oldu

İhbar üzerine bölgeye 2 söndürme helikopteri, 15 arazöz ve 2 su tankı ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Hatay'da orman yangını başladı
Hatay orman yangını

İHA'lar görevde

Valiliğinden yapılan açıklamada, söndürme çalışmalarının 78 kara ve hava aracı ile 146 personelin katılımıyla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Hem yangının seyrini hem de sabotaj ihtimalini araştırmak için bölgemizde İHA'lar görev yapmakta olup, kolluk kuvvetlerimiz de kapsamlı şekilde konuyu araştırmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.