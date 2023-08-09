AA
6 Şubat depremlerinden önemli ölçüde etkilenen Hatay'da çalışmalar devam ediyor.
Bölgede hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle, yangın paniği yaşandı.
Defne ilçesinde evlere yakın bir noktadaki ormanda yangın başladı.
Havadan ve karadan müdahale ediliyor
İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Hummalı çalışmaların yapıldığı yangına karadan ve havadan müdahale ediyor.
50 personel görevde
Yangını söndürmek için 8 arazöz, 3 su tankı, 3 helikopter, 5 ilk müdahale aracı ve 50 personel görevlendirildi.
Mahalle sakinlerinden Sami Turan, büyük bir yangın olduğunu söyledi.