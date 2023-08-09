Hatay'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor Defne ilçesinde yerleşim yerine yakın olan bölgedeki ormanlık alan alevlere teslim oldu. Ekipler, havadan ve karadan müdahale ediyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin AA 6 Şubat depremlerinden önemli ölçüde etkilenen Hatay'da çalışmalar devam ediyor. Bölgede hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle, yangın paniği yaşandı. Defne ilçesinde evlere yakın bir noktadaki ormanda yangın başladı. Havadan ve karadan müdahale ediliyor İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Hummalı çalışmaların yapıldığı yangına karadan ve havadan müdahale ediyor. 50 personel görevde Yangını söndürmek için 8 arazöz, 3 su tankı, 3 helikopter, 5 ilk müdahale aracı ve 50 personel görevlendirildi. Mahalle sakinlerinden Sami Turan, büyük bir yangın olduğunu söyledi.