Belen ilçesinde çıkarak iki mahalleye sıçrayan orman yangınından yeni görüntüler geldi. Görüntülerde, yangının yaşam alanına sıçradığı ve yangının büyüklüğü görüldü.

Hatay'ın Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın hızla büyüdü.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin helikopter, arazöz, su tankı ve dozer ile müdahale ettiği yangın henüz kontrol altına alınamadı.

BÖLGEDEN YENİ GÖRÜNTÜLER GELDİ

Bazı yerleşim yerleri emniyet güçleri tarafından tedbir amaçlı tahliye edilirken, bölgeden yeni görüntüler de geldi.

Hatay'da orman yangını, yerleşim yerlerine sıçradı VİDEO



VATANDAŞLAR EVLERİNİ TERK ETTİ

Sarımazı Mahallesi'ne ait gelen son görüntülerde yangının, rüzgarın da etkisi ile yerleşim yerlerindeki evlere kadar ilerlediği ve insanların kaçıştığı görüldü.

HATAY YANIYOR

Kucaklarında çocukları ve aileleri ile birlikte kaçanların olduğu görüntülerde yangının büyüklüğü de kendisini gösterdi.