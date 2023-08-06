Hatay’da orman yangınına sebebiyet veren 4 kişi yakalandı Hatay Antakya'da kontrol altına alınan orman yangınının çıkmasında kasıtları bulunduğu düşünülen 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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AA

Hatay'ın Antakya ilçesi Tahtaköprü Mahallesi'ndeki Serinyol mesire alanında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 2 söndürme uçağı, 4 helikopter, 20 arazöz, 19 su tankeri, 18 pikap, 9 ilk müdahale aracı, 4 iş makinesi ve 2 toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) sevk edildi.

Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri de bölgeye yönlendirildi.

İHA'lar da görev yaptı

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada söndürme çalışmalarına 78 kara ve hava aracı ile 146 personelin katıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Hem yangının seyrini hem de sabotaj ihtimalini araştırmak için bölgemizde İHA'lar görev yapmakta olup, kolluk kuvvetlerimiz de kapsamlı şekilde konuyu araştırmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

4 kişi gözaltına alındı

Valilik açıklamasında yangına sebebiyet veren 4 kişinin yakalandığı duyuruldu.

Açıklamada, "Antakya ilçemize bağlı Serinyol mesire alanında çıkan orman yangınına sebebiyet veren 4 şahıs olayın hemen ardından kolluk kuvvetlerimizin karadan ve havadan yaptıkları operasyonla yakalanmış olup haklarında adli sürecin başlatılması için adliyeye sevk edilmiştir" denildi.