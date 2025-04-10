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İHA

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, aynı yönde ilerleyen başka bir araçla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil yoldan çıkarak devrildi.

ARAÇTA SIKIŞAN YARALILARI İTFAİYE ÇIKARDI

Kaza sonrası araçta bulunan yolcular sıkıştı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları araçtan çıkardı.

DEVRİLEN ARACIN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahaleye rağmen 60 yaşındaki Tahsin S. hayatını kaybetti.

Diğer 3 yaralı ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.