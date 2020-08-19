Dolar
7.3111
-0.8408%
Euro
8.7377
-0.7643%
Altın
1987.74
-0.7202%
Borsa
1114.43
2.011%
G. Altın
468.758
-1.1886%
Bitcoin
86449.02
-3.8779%
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Hatay'da otomobile gizlenmiş uyuşturucu yakalandı

    İskenderun'da otomobilin hava filtresine gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
    • AA
    • 19.08.2020 - 15:48
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Hatay'da otomobile gizlenmiş uyuşturucu yakalandı

    Hatay İskenderun'da bir aracın hava filtesine uyuşturucu gizlendi.

    İskenderun Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise, ilçe merkezinde şüphelendikleri aracı durdurdu.

    186 GRAM UYUŞTURUCU ARACIN HAVA FİLTRESİNDEN ÇIKTI

    Narkotik köpeği "Arven" ile otomobili arayan polis, hava filtresine gizlenmiş 186 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

    Ekipler, araçtaki M.A ve F.B.'yi gözaltına aldı.

    Hatay'da otomobilin hava filtresine gizlenmiş uyuşturucu bulundu- İZLE

    Hatay da otomobile gizlenmiş uyuşturucu yakalandı #1

    Görüş Bildir