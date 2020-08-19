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- Hatay'da otomobile gizlenmiş uyuşturucu yakalandı
Hatay'da otomobile gizlenmiş uyuşturucu yakalandı
İskenderun'da otomobilin hava filtresine gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
- AA
- 19.08.2020 - 15:48
Hatay İskenderun'da bir aracın hava filtesine uyuşturucu gizlendi.
İskenderun Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise, ilçe merkezinde şüphelendikleri aracı durdurdu.
186 GRAM UYUŞTURUCU ARACIN HAVA FİLTRESİNDEN ÇIKTI
Narkotik köpeği "Arven" ile otomobili arayan polis, hava filtresine gizlenmiş 186 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Ekipler, araçtaki M.A ve F.B.'yi gözaltına aldı.
Hatay'da otomobilin hava filtresine gizlenmiş uyuşturucu bulundu- İZLE