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    Hatay'da petrolün içinde yüzen kişi: Daha pis yerlerde çalıştım

    Sahile vuran petrol atıkları içinde yüzen bir vatandaş, daha pis yerlerde çalıştığını belirterek kirlilikten rahatsızlık duymadığını söyledi.
    • İHA
    • 05.09.2021 - 09:49
    • Güncelleme : 05.09.2021 - 09:57
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    Hatay'da petrolün içinde yüzen kişi: Daha pis yerlerde çalıştım

    Suriye'nin Banyas kentindeki elektrik santralinden 15 bin ton petrol denize karıştı.

    Denize petrol karışmasıyla birlikte Akdeniz'de ciddi bir deniz kirliliği meydana geldi.

    Denizde temizlik devam ederken, hafta sonu çok sayıda vatandaş Hatay sahillerinde yüzmeye çıktı.

    DENİZE GİRENLERE PETROL UYARISI YAPILDI

    Samandağ sahilinde de çok sayıda vatandaş denize girdi. Denize giren vatandaşlardan birinin savunması dikkat çekti.

    Hatay'da petrolün içinde yüzen kişi: Daha pis yerlerde çalıştım ViDEO

    Hatay da petrolün içinde yüzen kişi: Daha pis yerlerde çalıştım #1

    "BEN ÇOK PİS YERLERDE ÇALIŞTIM, BU BENİM İÇİN ÇOK GÜZEL"

    Yüzen vatandaşlardan Memik Özberber, "Yüzerken ayağımıza yapıştı, dün de vücudumuzun birçok yerine yapmıştı. Bu petrol atıklarını gönderenler utansın. Petrol atıklarında yüzmek bence zararlı değil ben çok pis yerlerde çalıştım bu benim için çok güzel." dedi.

    Hatay da petrolün içinde yüzen kişi: Daha pis yerlerde çalıştım #2

    Hatay da petrolün içinde yüzen kişi: Daha pis yerlerde çalıştım #3

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