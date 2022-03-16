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- Hatay'da, PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi
Hatay'da, PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi
Amanos Dağları kırsalında PKK-KCK/PYD-YPG'ye ait 3 depo tespit edildi. Depoda roketatar mühimmatı, 4 EYP düzeneği, 2 fünye ve 3 kilo amonyum nitrat bulundu.
- DHA
- 16.03.2022 - 17:07
Hatay’da, terör örgütü PKK-KCK/PYD-YPG’ye yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor…
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, PKK-KCK/PYD-YPG'nin faaliyetlerinin tespiti ve deşifresi amacıyla 15 Mart'ta Amanos Dağları kırsalında, terör örgütünün barınma alanlarına yönelik 'Eren Kış-2 Şehit Jandarma Er Hasan Akpınar Operasyonu' düzenlendi.
ELE GEÇİRİLENLER
Tespit edilen 3 depoda yapılan aramalarda; terör örgütüne ait roketatar mühimmatı, 4 EYP düzeneği, 2 fünye, 3 kilo amonyum nitrat, 1 piknik tüpü, 4 adet M-16 piyade tüfeğine ait kütüklük ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.
DELİL NİTELİĞİNDEKİ MALZEMELER MUHAFAZAYA ALINDI
Malzemelerden delil niteliği taşıyanların muhafaza edildiği, diğerlerinin ise olay yerinde imha edildiği belirtildi.