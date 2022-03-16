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    Hatay'da, PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

    Amanos Dağları kırsalında PKK-KCK/PYD-YPG'ye ait 3 depo tespit edildi. Depoda roketatar mühimmatı, 4 EYP düzeneği, 2 fünye ve 3 kilo amonyum nitrat bulundu.
    • DHA
    • 16.03.2022 - 17:07
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    Hatay'da, PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

    Hatay’da, terör örgütü PKK-KCK/PYD-YPG’ye yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor…

    İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, PKK-KCK/PYD-YPG'nin faaliyetlerinin tespiti ve deşifresi amacıyla 15 Mart'ta Amanos Dağları kırsalında, terör örgütünün barınma alanlarına yönelik 'Eren Kış-2 Şehit Jandarma Er Hasan Akpınar Operasyonu' düzenlendi.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Tespit edilen 3 depoda yapılan aramalarda; terör örgütüne ait roketatar mühimmatı, 4 EYP düzeneği, 2 fünye, 3 kilo amonyum nitrat, 1 piknik tüpü, 4 adet M-16 piyade tüfeğine ait kütüklük ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.

    DELİL NİTELİĞİNDEKİ MALZEMELER MUHAFAZAYA ALINDI

    Malzemelerden delil niteliği taşıyanların muhafaza edildiği, diğerlerinin ise olay yerinde imha edildiği belirtildi.

    Hatay da, PKK ya ait mühimmat ele geçirildi #1

    Hatay da, PKK ya ait mühimmat ele geçirildi #2

    Hatay da, PKK ya ait mühimmat ele geçirildi #3


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