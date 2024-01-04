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Hatay’da sağanak evleri ve iş yerlerini su içinde bıraktı!

Hatay’da sağanak evleri ve iş yerlerini su içinde bıraktı! Sağanak yağmurun başlamasıyla beraber cadde ve sokaklarda su taşkınları yaşandı. Esnaf ise önlem alınmamasından şikayet etti.