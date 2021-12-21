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    Hatay'da sahile vuran odunlar kışlık yakacakları oldu

    Asi Nehri'nin sel sularıyla getirdiği odunlar, vatandaşlar tarafından toplanarak soba odunu haline getiriliyor.
    • İHA
    • 21.12.2021 - 13:28
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    Hatay'da sahile vuran odunlar kışlık yakacakları oldu

    Hatay'da üç gündür etkili olan yağışlar, Asi Nehri’nin taşmasına neden oldu.Taşkınla birlikte sel suları, odunları Samandağ sahiline taşıdı.

    Odunları toplamak için vatandaşlar sahile akın ederek kışlık yakacak ihtiyaçlarını topladı. Bazıları ise sahilde bulunan plastik atıkları topladı.

    "ODUNLARI KURUTUP, YAKACAK OLARAK KULLANIYORLAR"

    Vatandaşlardan Hidayet Temizkan, "Burada hem temizlik hem de kışlık odunlarını çıkarıyorlar. Odunları topladıktan sonra kurutuyorlar sonra kesip soba odunu olarak kullanıyorlar" dedi.

    Adnan Suadiye ise aşırı yağışlardan dolayı Asi Nehri’nin getirdiği odunları halkın yakacak olarak kullandığını söyledi.

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    Hatay da sahile vuran odunlar kışlık yakacakları oldu #5

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