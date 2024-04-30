Hatay'da salatalık hasadı başladı: Tarla fiyatı 30 TL'den alıcı buluyor Bereketli topraklarda hasadı yapılmaya başlanan salatalık, tarladan aracı olmadan kilogram fiyatı 30 TL'den alıcı bulurken hasadın mayıs sonuna kadar süreceği belirtildi.

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İHA

Havaların ısınmasıyla birlikte yaz meyve ve sebzelerinin hasadı başladı.

Sofralarda salataları süsleyen salatalık da hasadı başlayan sebzelerden biri oldu.

Salatalık hasadı yapıldı

Hatay’ın bereketli topraklarında Arsuz ilçesinde 25 dönüm araziye ekilen salatalık fideleri tarlalardan toplandı.

Doğal yollarla yetiştirilen ve hasadına başlanılan salatalıklar, tüketiciye satılmaya başlandı.

30 TL'den satışa sunuldu

Tarladan aracı olmadan satılan salatalık, kilogram fiyatı 30 TL’den alıcı buluyor.

Tarla sahibi Doğan Keskin, 5 Mart’ta ekilen fidelerin gerekli olgunluğa gelmesiyle hasat edilmeye başlandığını belirterek, hasadın mayıs sonuna kadar süreceğini söyledi.

Tarlada enflasyon etkisi

Enflasyonun artmasıyla raflardaki etiketler de sıkça değişirken, bu durum çiftçileri de etkiledi.

Tarladan sofraya gelen kadar fiyatları değişecek olan salatalığın ise raflara etkisinin ne olacağı merak konusu oldu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)