Havaların ısınmasıyla birlikte yaz meyve ve sebzelerinin hasadı başladı.
Sofralarda salataları süsleyen salatalık da hasadı başlayan sebzelerden biri oldu.
Salatalık hasadı yapıldı
Hatay’ın bereketli topraklarında Arsuz ilçesinde 25 dönüm araziye ekilen salatalık fideleri tarlalardan toplandı.
Doğal yollarla yetiştirilen ve hasadına başlanılan salatalıklar, tüketiciye satılmaya başlandı.
30 TL'den satışa sunuldu
Tarladan aracı olmadan satılan salatalık, kilogram fiyatı 30 TL’den alıcı buluyor.
Tarla sahibi Doğan Keskin, 5 Mart’ta ekilen fidelerin gerekli olgunluğa gelmesiyle hasat edilmeye başlandığını belirterek, hasadın mayıs sonuna kadar süreceğini söyledi.
Tarlada enflasyon etkisi
Enflasyonun artmasıyla raflardaki etiketler de sıkça değişirken, bu durum çiftçileri de etkiledi.
Tarladan sofraya gelen kadar fiyatları değişecek olan salatalığın ise raflara etkisinin ne olacağı merak konusu oldu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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