Hatay Valisi Rahmi Doğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Samandağ-Arsuz yolunun yarın açılacağını söyledi. Yapımı tamamlanan projede 52 kilometrelik bisiklet yolu görenleri büyülüyor.

Hatay’da yapımı tamamlanan Samandağ-Arsuz yolu, yarın açılıyor...

Yapımı tamamlanan Samandağ-Arsuz yolu, iki ilçe arasındaki ulaşımı 2.5 saatten 40 dakikaya düşürecek.

52 KİLOMETRELİK BİSİKLET YOLU, MANZARASIYLA GÖRENLERİ BÜYÜLÜYOR

Hem zamandan hem de yakıttan tasarruf edilmesi öngörülen projede, dikkat çeken en önemli noktalardan biri ise 26 gidiş, 26 kilometre dönüş olmak üzere toplamda 52 kilometrelik bisiklet yolu.

Görüntüsüyle adeta dünyanın sayılı bisiklet yolları arasına girebilecek bir potansiyele sahip olan Samandağ- Arsuz yolu, doğa ve bisiklet severlerin ilgi odağı haline gelecek.

Hatay'da Samandağ- Arsuz yolu açılıyor- İZLE

"52 KİLOMETRELİK BİSİKLET YOLUMUZ, PROJENİN EN DİKKAT ÇEKEN DETAYI"

Zor bir parkurda yolun yapıldığını belirten Vali Doğan, "Burada yapmış olduğumuz çalışmaları ve harcamaları sayın milletvekillerimizle istişare ettik. Bu yolun zor bir yol olduğunu, zamanında bitirilemeyebileceğini, kaynak bulmakta zorlanabileceğimize rağmen bir taraftan başlayıp yapmamız gerektiğine birlikte karar verdik ve mutlu sona ulaştık. Bu pazar günü saat 12:00’de İçişleri Bakanımızın teşrifiyle yolu açacağız. Yol iki ilçeyi birleştirmiyor, aynı zamanda iki turizm kentini bir araya getirerek orada bir turizm destinasyonu oluşturuyor. İlaveten 26 km yapmış olduğumuz yolun kenarında denizden tarafa 26 gidiş, 26 geliş toplam 52 kilometrelik bir bisiklet yolu da yaptık. Tabi en çok dikkat çeken kısmı ise bu. Şimdi herkes bisikletlerini hazırladı. İnşallah pazar gününden itibaren vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bizi biraz fazla yordu ama emeğimizin karşılığına değdi. Çok güzel oldu inşallah vatandaşlarımız da bundan memnun” dedi.