Hatay'da saniyeler içinde enkaza dönen Rönesans Rezidans'ın yıkılışını unutamıyor 'Cennetten bir köşe’ denilerek satılan ve depremde bine yakın insana mezar olan rezidanstan sağ kurtulmayı başaran afetzede, korku dolu anları anlattı.

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İHA

Asrın felaketinin üzerinden 1 yıl geçse de yaşanan acı unutulmuyor.

Depremden büyük ölçüde etkilenen Hatay'da binlerce bina yerle bir olurken yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetti.

Saniyeler içinde yerle bir oldu

Depremin yok ettiği Antakya ilçesinde en çok ölüm Ekinciler Mahallesi’nde bulunan ‘Cennetten bir köşe’ vaadiyle satılan Rönesans Rezindans’ta yaşandı.

Bine yakın insanın hayatını kaybettiği 250 daireden oluşan Rönensan Rezidans, deprem anında saniyeler içinde yerle bir oldu.

Korku dolu anları unutamıyor

Asrın felaketine Rönesans Rezidans’ta bulunan giriş kattaki dairesinde yakalanan 36 yaşındaki Mehmet Özdemir, deprem anında kendisini sitenin bahçesine atarak hayata tutunmayı başardı.

Rönesans Rezidans’ın yerle bir olduğu anları gören Özdemir, yaşadıklarını hafızasından silemiyor.

Özdemir, enkazın başına her geldiğinde kendini kötü hissettiğini ve o anları hatırladığını belirtti.

"Rönesans’ın arkama doğru yıkıldığını hissettim"

Deprem anında evde tek olduğunu ifade eden depremzede Özdemir, “Deprem saat 04.17’de ilk başta hafif bir artçı oldu. Hatay’da çok artçı olduğu için ciddiyete almamıştım. İlk artçıda kapıya yöneldim. O gün hava fırtına ve yağmurluydu. O günü hatırlamak istemiyorum. Bahçeye geldik. Bahçede en büyük depreme yakalandık. O dakikaya kadar Rönesans ayaktaydı. 3 kişi kaçtık ama yere düştük. Sırt üstü düşmüştüm. Rönesans’ın A bloğunu izliyordum. Sallandıkça bir katı aşağıya indi. O anda ben yıkılacağını anlamıştım. Yerde yatan iki arkadaşa kaçın dedim. Aradan 15 saniye geçti. Rönesans’ın arkama doğru yıkıldığını hissettim. 20 metre savruldum ve üzerime molozlar düşmüştü. Yerdeyken kabus gördüğümü sandım ama gerçekti. O anı hatırlamak istemiyorum.” dedi.

“Tüylerim diken diken oluyor”

Rönesans Rezidans’ın enkazına geldiğinde kendisini kötü hissettiğini belirten depremzede Özdemir, “Buraya geldiğimde kendimi kötü hissediyorum. O anları hatırlıyorum ve tüylerim diken diken oluyor. Bir yıl öncesine kadar burada yaşıyorum. Bin kişiye yakın insan öldü. Enkazdaki insanların sesini duydum. Bir savaş sahnesi gibiydi. Bu kadar büyük bir yapının bu kadar çürük olacağını düşünmemiştim. Saniyeler içinde yerle bir olacağı kimin aklına gelebilirdi ki o anda.” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)