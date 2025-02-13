Hatay'da seyyar köftecinin ölümden saniyelerle kurtulduğu anlar kameralara yansıdı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde köfteci Adem Bağlar, seyyar tezgahında satış yapıyordu.

Müşterileriyle ilgilendiği sırada bir araç önce park halindeki araçlara çarptı.

Ardından Bağlar'ın köfte tezgahına çarparak tehlikeli anlar yaşattı.

SON ANDA KURTULDU

Son anda dikkatiyle aracın altında kalmaktan kurtulan köftecinin ayağından yaralandığı anlar anbean kameraya yansıdı.

Hastanedeki tedavisinin ardından Bağlar, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

ALLAH BİZİ KORUDU'

Şikayetçi olduğunu ifade eden köfteci Adem Bağlar:

Ben köfte tezgahında çalışıyordum. Hızla gelen iki otomobil, ilk önce belediyenin araçlarına, sonra da bana ve tezgahıma çarptılar. Bir anlığına gelişi görür görmez kaçışım da bir oldu. Bana çarptıktan sonra birkaç arabaya daha çarptı. Canımı zor kurtardım, yaşadığıma şükrediyorum. Araçların önceden çarptıkları araçların sesini duydum ve o anda araçların bana doğru geldiğini gördüm. Gürültünün geldiği yere bakmam ve kaçmam bir oldu. Allah bizi korudu. Görüntüleri izlediğimde o anları tekrardan yaşamış oluyorum. Yaradan beni yaşatmak istemiş.