Hatay'da Sibirya suçulluğu görüldü

Sibirya suçulluğu, Türkiye'de ilk defa Hatay'ın Samandağ ilçesinde gözlendi.

Göç eden kuşların rota haline getirdiği Hatay'ın Samandağ ilçesinde eşine az rastlanan bir kuş görüldü.

Samandağ ilçesinde, "Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescil edilen göçmen kuşların güneydeki sığınağı Mileyha Sulak Alanı'nda Sibirya su çulluğu görüntülendi.

"TÜRKİYE'DE İLK DEFA GÖZLENDİ"

Sibirya su çulluğunu görüntüleyen kuş gözlemcisi Emin Yoğurtcuoğlu, "Türkiye'de ilk defa gözlenen Sibirya suçulluğunu kayıt altına aldığımdan dolayı mutluluk duyuyorum" diyerek, bu türün Türkiye'de görülen diğer yaygın su çulluğu kuş türüne çok benzediğini aktardı.

"ÇOK NADİR RASTLANIYOR"

Yoğurtcuoğlu, "O yüzden bugüne kadar gözümüzden kaçtığını düşünüyoruz. Diğer su çulluğu türlerinden çok ince farklarla ayırt edilebiliyor. Kanadı altındaki barların arasında beyaz çizginin olmaması, kanadın arka ucundaki çizgide de beyaz olmaması gibi özelliklerine bakarak bunun çok nadir rastlanan Sibirya su çulluğu olduğunu anlamış olduk." dedi.

"BU TÜRKİYE'DE YENİ BİR TÜR"

"Bu, Türkiye'de yeni bir tür. Mileyha'da 288'inci, Türkiye'de ise 493'üncü kuş türümüz. Türkiye'de 500'üncü kuş türüne adım adım yaklaşıyoruz." ifadesini kullanan Yoğurtcuoğlu, bu kuş türünün tespiti ile Mileyha Sulak Alanı'nın çok değerli ve önemli olduğunun bir kez kanıtlandığını dile getirdi.

Yoğurtcuoğlu, Mileyha Sulak Alanı'nın korunmaya devam edilmesi ile yeni kuş türlerini kayıt altına almayı sürdüreceklerine inandığını belirtti.