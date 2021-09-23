Antakya ve Defne ilçelerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Hatay'da gece saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini artıran yağış, sabah saatlerinde sağanağa dönüştü.

Antakya Küçük Sanayi Sitesi, Defne-Harbiye yolu Sümerler mevkisi ile Gündüz Caddesi ve bazı sokaklarda su birikintisi oluştu.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Araçlar caddelerde güçlükle ilerlerken, yolda kalan bir araç belediye ekiplerinin yardımıyla çekildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, caddelerde biriken suların tahliyesi için çalışma başlattı.

Hatay’da şiddetli sağanak sonucu yollar göle döndü ViDEO