Hatay'da sınav öncesinde piercingini çıkartmaya çalışan genç kız zor anlar yaşadı Depremin en büyük yıkıcı etkiyi yaptığı Hatay’da YKS'nin ilk oturumunda iki kız öğrencinin küpe ve piercing çıkarma heyecanıyla panikledi.

İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en büyük hissedildiği noktalardan biri Hata oldu..

Yıkımın yaşandığı kentte seçimin ardından Yüksek Öğretim Sınavı'nın ilk oturumu başladı.

YKS'ya girmek isteyen öğrencilerin sabahın erken saatlerinde aileleriyle sınava girecekleri merkezlerin yollarını tuttu.

Mustafa Kemal Üniversitesinde YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) için sınava girecek öğrenciler binalara giriş yaptı.

Piercingi çıkaramadı

Giriş belgesi gösterip, üzerleri aranan öğrenciler salonlara alındı. Bir kız öğrenci küpesini ailesinin desteğiyle güçlükle çıkarabildi.

Bir kız öğrenci de burnundaki piercing nedeniyle zor anlar yaşadı.

Sınava dakikalar kalması nedeniyle panik yaşayan öğrenci, yaklaşık 3 dakikalık çabasının ardından piercingini çıkarabildi.

Son dakika sınava girdi

Aileleriyle vedalaşan öğrenciler duygusal anlar yaşadı.

Bir kız öğrenci ise kapılar kapanmak üzereyken son anda koşarak salona girebildi. Veliler üniversite yerleşkesinde çocuklarının heyecanına ortak oldu.

"Çok çalışmadım ama elimden geleni yapacağım"

Sınava giren Dilara Kara, "Çok çalışmadım ama elimden geleni yapacağım. Umarım emeklerimin karşılığını alırım. Hukuk fakültesi istiyorum. Biraz heyecanlıyım." ifadelerini yer verdi.

"Hep çadırdaydık"

İki oğlunun sınavda ter döktüğünü dile getiren Nirces Düzel, "Hayaller yüksek ama hazırlanamadılar. Hep çadırdaydık. Çadırda çalışma oldu. Oğlum sınava girdi ama bana gelerek, 'Sallantı olursa anne dışarı çıkarım' dedi. O stresle geldik. Biz de heyecanlı ve paniğiz. İki oğlum da hukuk okumak istiyor." dedi.

"Bina içine girmelerinden dolayı bir korku var"

2 oğlu sınava giren Sezgin Emirbaş, depremden kaynaklı bir korku yaşadıklarını belirterek, "Öğretmenlerimizin gayreti oldu, ellerinden geldiği kadar çalıştılar. Bina içine girmelerinden dolayı bir korku var. İçeri girerlerken bile benim kalbim sıkıştı, korkuyorum." diye konuştu.