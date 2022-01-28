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Hatay'da sınava girerken yakasındaki kamerayla yakalandı

Hatay'da sınava girerken yakasındaki kamerayla yakalandı

Sürücü belgesi sınavına yakasına kurduğu kopya çekme düzeneği ile girmek isteyen bir kişi, personeller tarafından üzerine yapılan arama sonucunda yakalandı.