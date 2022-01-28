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- Hatay'da sınava girerken yakasındaki kamerayla yakalandı
Hatay'da sınava girerken yakasındaki kamerayla yakalandı
Sürücü belgesi sınavına yakasına kurduğu kopya çekme düzeneği ile girmek isteyen bir kişi, personeller tarafından üzerine yapılan arama sonucunda yakalandı.
- İHA
- 28.01.2022 - 14:54
Hatay'ın Dörtyol İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binasında yapılacak ehliyet sınavına girmek isteyen yabancı uyruklu A.H. isminde bir şahıs geldi.
Sınavın yapılacağı salonun girişinde hazır bulunan genç, İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli personellerce üzerinde arama yapıldı.
KIYAFETİNE GİZLENMİŞ KAMERAYLA YAKALANDI
Yapılan aramada, kıyafetinin yaka altından kollarına uzanan kamera ve ses düzeneği kurduğu belirlendi.
SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Şahsın alınan ifadesinde, düzeneği kopya çekmek amaçlı kurdurduğunu belirtti.