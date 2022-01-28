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    Hatay'da sınava girerken yakasındaki kamerayla yakalandı

    Sürücü belgesi sınavına yakasına kurduğu kopya çekme düzeneği ile girmek isteyen bir kişi, personeller tarafından üzerine yapılan arama sonucunda yakalandı.
    • İHA
    • 28.01.2022 - 14:54
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    Hatay'da sınava girerken yakasındaki kamerayla yakalandı

    Hatay'ın Dörtyol İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binasında yapılacak ehliyet sınavına girmek isteyen yabancı uyruklu A.H. isminde bir şahıs geldi.

    Sınavın yapılacağı salonun girişinde hazır bulunan genç, İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli personellerce üzerinde arama yapıldı.

    KIYAFETİNE GİZLENMİŞ KAMERAYLA YAKALANDI

    Yapılan aramada, kıyafetinin yaka altından kollarına uzanan kamera ve ses düzeneği kurduğu belirlendi.

    SUÇUNU İTİRAF ETTİ

    Şahsın alınan ifadesinde, düzeneği kopya çekmek amaçlı kurdurduğunu belirtti.

    Hatay da sınava girerken yakasındaki kamerayla yakalandı #1

    Hatay da sınava girerken yakasındaki kamerayla yakalandı #2


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