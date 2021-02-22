Düştüğü kanalda kurtarılmaya bekleyen deve, itfaiye ekiplerinin halat ve kepçe desteğiyle çıkarıldı.

Hatay'ın Defne ilçesindeki özel çiftliğe ait olan bir deve, Toygarlı Mahallesi'nde bulunan su kanalına düştü.

Kanalda mahsur kalan devenin yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

KEPÇE VE HALATLA KURTARILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kepçe ve halat yardımıyla deveyi bulunduğu yerden çıkardı. Devenin sahibi Esat Hasırcı, hiçbir yara almadan deveyi kurtaran itfaiye erlerine teşekkür etti.

Hatay'da su kanalına düşen deve kurtarıldı VİDEO