Hatay'da Suriyeliler yurtlarına dönmeye başladı

İHA

Esad rejimine muhalif gruplar, 12 günlük ilerleyişin ardından Suriye'nin başkenti Şam'a girdi. 1963'te başa gelen Baas iktidarı sona erdi.

Muhaliflerin Şam'ın kontrolünü ele geçirmesi üzerine Beşar Esad ülkesinden kaçtı.

Esad'ın kaçmasının ardından Suriye vatandaşları evlerine gitmek için yola koyuldu.

CİLVEGÖZÜ'NDEN DÖNÜŞLER DEVAM EDİYOR

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Gümrük Kapısı'na sabahın ilk saatlerinde çok sayıda Suriyeli gelerek yurtlarına dönmek için ellerinde valizleriyle uzun kuyruklar oluşturdu.

"TÜRKİYE BİZİ 10 YIL MİSAFİR ETTİ"

Ülkesine döneceği için çok mutlu olduğunu söyleyen Suriyeli Seher Ali, "Beşar Esad gitmiş, savaş bitti. Suriye’ye gidiyoruz. Türkiye’ye ziyaretlere geleceğiz. Türkiye bizi 10 yıl misafir etti. Bu yüzden Türkiye’ye teşekkür ediyoruz." dedi.

"ÜLKEME GERİ DÖNDÜĞÜM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Ülkesine dönen Hamid Mahmud ise, "2014 yılından Suriye’den Türkiye’ye geldim. Savaş başladığı zaman Türkiye’ye geldik. Hayatımız bitmişti. İnşallah vatanımız iyi olacak. Suriye yeniden ayağa kalkıyor ama biz sıfırdan başlamayacağız. Bizde doktorlar, mühendisler var. Bu yüzden daha iyi olacağız. Ülkeme geri döndüğüm için çok mutluyum. Katil Beşar Esad gittiği zaman anlatacak kelime bilmiyorum. Bütün Suriyeliler 14 yıl bu anı bekledik. Birkaç saat oldu uyumadım. Çünkü çok heyecanlıyım. Suriye olarak biz çok mutluyuz." sözlerine yer verdi.

CHP TAZMİNAT ÖDEYECEKTİ

Öte yandan tarihler 2022 yılını gösterdiğinde Suriyeli göçmenlerin geri dönüşüyle ilgili CHP'den bir hamle gelmişti.

Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'a bir mektup yazılmış ve çeşitli vaatlerde bulunulmuştu.

CHP'den Esad'a yönelik mektupta Türkiye'nin tazminat ödemesi ve askerlerin Suriye'den geri çekilmesi yer alıyordu.

Mektupta, "Bizim iktidarımızda Suriye yönetiminin tazminat dâhil bütün talepleri karşılanacak. İdlib dâhil Suriye topraklarındaki tüm askerleri çekme sözü veriyoruz” denilmişti.