Hatay'da Suriyelilerin dönüşüyle kiralar hızla düşmüştü: Fiyatlar sabitlenmeye başladı

İHA

Suriye'de yeni dönem başladı...

2011 yılında başlayan iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasının ardından ülkelerine dönmeyi sürdürüyorlar.

MUHACİRLERİN SIĞINMA NOKTASI OLDU

Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Reyhanlı ilçesi de muhacirlerin sığınma noktası olmuştu.

Suriyelilerin ülkelerine dönmesi, deprem sonrası nüfusun tavan yaptığı Reyhanlı ilçesinde kira ve satılık konutlarına yansıdı.

FİYATLAR SABİT DURUMA GEÇTİ

Rejimin devrilmesinin ardından hızla düşen konut fiyatları, bayrama sayılı günler kala sabit duruma geçti.

KİRALAR 10-15 BİN TL ARASINDA DEĞŞİYOR"

Reyhanlı ilçesinde doğalgazları evlerin fiyatları 10 bin TL ile 15 bin TL arasında değişirken satılık ev fiyatları, 1 buçuk milyon TL'den başlıyor.

Önümüzdeki günlerde kira fiyatlarında yukarıya doğru ivmenin devam edeceğini ifade eden emlakçılar, dairelerin 1 milyon 300 bin TL ila 2 milyon arasında değişkenlik gösterdiğini söyledi.

"SURİYE'YE GİDENLER DAİRELERİNİ ALELACELE SATMAK ZORUNDA KALDILAR"

Ev piyasasında iyileşme olduğunu ve Suriyelilerin dönüşleri öncesi konutlarını sattıklarını ifade eden Emlakçı Ahmet Naimoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Genel olarak piyasada fiyatlarda iyileşme var. Evlere talep çoğalmaya başladı. Yerli halkımız düşük fiyatlarla alım imkanları doğmaya başladı. Daire fiyatları da yukarıya doğru bir ivme kazandı. 1 milyon 300 bin TL ile 1 milyon 400 bin TL'lik arasında satılan daireler tükenmek üzere. Piyasa da 8 ila 10 yıllık binalarda ağırlık olarak 1 milyon 600 bin TL ile 1 milyon 700 bin TL doğru tırmanışa geçti. Suriye giden insanlarda vardı, onlar dairelerini alelacele satmak zorunda kaldılar. Satılan daireler ise zemin kat ile en üst kat oluyordu. Bunların satışları da bitmiş sayılır. Dairelerde fiyatlar 1 milyon 500 bin TL ile 2 milyon TL arasında talepler yoğunlaştı.

FİYATLARI TEK TEK SIRALADI

Reyhanlı'da 1+1 ile 2+1 daireleri temin etmekte zorlandıklarını dile getiren Naimoğlu, şöyle devam etti: