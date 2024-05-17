Hatay'da taze fasulye hasadı başladı: Tarlada 50 TL Payas'ta açık alanda dikimi yapılan fasulyenin hasadına başlandı. Taze fasulye tarlada 50 TL’den alıcı buluyor.

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İHA

Hatay’da bahar mevsiminin gelmesiyle birçok tarım ürününde hasat vakti de geldi.

Yaz sebzesi olan fasulyede de hasat başladı.

Payas ilçesinde yaşayan depremzede Mehmet Aktürk, açık alanda 3 dönüm araziye ektiği taze fasulyenin hasadına başladı.

Tarlada 50 lira

Taze fasulye tarlada perakende olarak 50 TL’den alıcı bulurken, halde 40 TL’den satılıyor.

Fasulye üreticisi Mehmet Aktürk, şu anki fiyatlardan memnun olduğunu dile getirerek “Ben 3 dönüm yere Mart’ın 15’inde fasulye ektim, şu an ilk hasadımız. Tarladan satışımız var, kalanı da hale götürüyoruz. Şu an ben burada 50 TL’ye perakende satıyorum.

Perakende daha fazla sattığım için hale 40 TL’den satıyorum. Fasulyeyi pek etkilemez yağışlar, biz açık alanda ektiğimiz için fazla etkilemiyor.

Bu fiyatlarda yarı yarıya kâr kalabiliyor ama fiyatlar daha da düşerse başa baş gelir.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)