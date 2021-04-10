Hatay’da Asi nehri kenarındaki Köprü başına yapılan Künefeci Heykeli'nin tepsisinin çalınması üzerine yapılan çalışma sonucu heykel yeniden orijinal haline getirildi.

CHP'li belediyelerden bir heykel hizmeti daha...

Hatay’ın tanıtımı amacıyla merkez ilçesi Antakya’da Asi Nehri yanındaki Köprü başına konulan Künefeci Heykeli bu zamana kadar birçok kez yıkılıp, çalınmıştı.

KÜNEFECİ HEYKELİ YENİDEN YAPTIRILDI

CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi de, 2018'de tepsisi çalınan Künefeci Heykeli'ni yeniden yaptırdı.

Özellikle çevredeki esnafların çok sevdiği heykel, dün itibarıyla tekrar eski yerine konuldu.

Esnafın tek beklentisi bu heykelin bir daha zarar görmemesi oldu.

Hatay'da tepsisi çalınan 'Künefeci Heykeli' yeniden yapıldı VİDEO

YENİDEN YAPILIP ESKİ YERİNE KONDU

Çevrede uzun zamandır milli piyango satan bir esnaf, “Geçen yıl bu heykeli yapmışlardı ancak bilmediğimiz kişiler tarafından tepsiyi çalmışlardı. Emniyet güçlerimiz 1-2 gün çalışma yapıp tepsiyi getirdiler ve bu sefer yeniden inşa edip tekrardan eski yerine kazandırdılar. Yine çalabilirler ama bu sefer takibini yapıyorlar, memleketimizde her şeye olduğu gibi buna da sahip çıkmalıyız” ifadelerini kullandı.