Güvenlik güçlerinin başarı operasyonlarının ardından terörden arındırılan Çardak Yaylası, yeşil doğası ile yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Hatay’ın Hassa ilçesinde güvenlik güçleri tarafından yürütülen başaralı operasyonlarla, bölgede yuvalanan terör unsuları tek tek imha edildi.

Merkeze yaklaşık 22 kilometre uzaklıkta yeşil doğası ile dikkat çeken Amanos Dağları eteğindeki 1430 rakımlı Çardak Yaylası, yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapmak için hazırlanmaya başladı.

Bölgenin turizme kazandırılması için hazırlanan proje kapsamında konaklama ve mesire alanlarının yapılması planlandı.

"VATANDAŞLAR GÜVENLİK SORUNU OLMADAN GEZEBİLECEK"

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hassa Kaymakamı Ahmet Korkmaz, Hassa Belediye Bakanı Mehmet Karataş ve Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, Çardak Yaylası'na yapılacak hizmetlerle ilgili vatandaşlarla bir araya geldi.

Hassa Kaymakamı Ahmet Korkmaz, bölgenin terörden arındırıldığını dikkat çekerek, gelen vatandaşların hiçbir güvenlik sorunu olmadan gezilebileceğini vurguladı.

DOĞA YÜRÜYÜŞLERİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Güvenlik güçlerine teşekkür eden Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş, terör örgütlerinden arındırılan bölgede yayla turizmi kapsamında etkinlikler düzenleyeceklerini ve doğa yürüyüşleri gerçekleştireceklerini açıkladı.

Yaylaya yapılacak projelerle ilgili çalışmaların sürdüğünü belirten Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç da bölgede günübirlik ve konaklamalı mesire alanları yapmayı planladıklarını ifade etti.

Hatay’da terörden arındırılan Çardak Yaylası, turizme hazırlanıyor VİDEO

