Hatay'da teröristlere yardım eden kişi CHP yönetim kurulu üyesi çıktı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki çiftlik evine yapılan operasyonda yakalanan teröristlere yardım ve yataklık yapan şahsın, CHP Kırıkhan İlçe Teşkilatı'nda yönetim kurulu üyesi olduğu belirlendi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Kaletepe Mahallesi’nde 18 Mart Perşembe günü jandarma ve polis özel harekat ekiplerince düzenlenen operasyonda 1’i yaralı 3 şüpheli yakalandı.

Operasyonda yakalanan Mehmet K.’nın ise bombalı eylem yapmak için yurda kaçak giriş yapan Suriyeli 2 teröriste yardım ve yataklık tespit edildi.

YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÇIKTI

Gözaltına alınan Mehmet K.’nın CHP Kırıkhan İlçe Teşkilatı’nda yönetim kurulu üyesi olduğu ve Hatay Vatanını Sevenler Federasyonu’nun rozetini takıp, Kırıkhan İlçe Temsilciliği yaptığı öğrenildi.

İHRAÇ EDİLDİ

Olayın ortaya çıkmasıyla birlikte CHP yönetim kurulu tarafından yapılan toplantı sonrası Mehmet K.'nın partiden ihraç edildiği öğrenildi.

"ROZETİ TAKTIK AMA ÜYELİĞİ TAMAMLANMADI"

Hatay Vatanını Sevenler Federasyonu İl Başkanı da, Mehmet K.’nın derneğe üyeliğiyle ilgili yapılan eleştirilere sosyal medya hesabından cevap verdi.

Yapılan açıklamada, "Federasyonumuzun adını hiç kimse kirletemez. Kendisini vatansever, milliyetçi olarak tanıtan bu teröristin kamufle olmak için federasyonumuzun adını kullanmasına asla müsaade etmeyiz. Bu haine federasyonumuzun rozetini takmıştık ancak güvenlik soruşturması tamamlanmadığı için resmi üyeliğini gerçekleştirmemiştik." denildi.

HÜCRE EVİNDEN GÖRÜNTÜLER

Mehmet K.’nın gözaltında olduğu ve soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Teröristlerin kaldığı hücre evi de görüntülendi.

Hücre evinde teröristlerin kaldığı yataklar, cep telefonları, yemek masaları ve evin dört bir tarafına yerleştirilmiş sadece insan odaklı casus kameralar ve bu kameralara ait kayıt cihazları bulundu.