Hatay'da toz bulutu hayatı olumsuz etkiliyor

Suriye'den gelerek kenti etkisi altında bırakan toz bulutu, görüş mesafesini düşürerek günlük hayatı zorlaştırdı. Sürücüler zor anlar yaşarken oto yıkamacılarda uzun kuyruklar oluştu.

Hatay'ın merkez ilçeleri Antakya ve Defne olmak üzere tüm ilçelerinde, sabah saatlerinden bu yana toz bulutu etkili oldu.

Suriye'den gelerek kenti etkisi altına alan toz bulutu, araçların görüş mesafesini zorlaştırdı.

Oto yıkamacılarda yoğunluk

Toz bulutundan etkilenerek araçların kullanılamayacak hale gelmesinden rahatsız olan sürücüler, sonrasında oto yıkamacılar da yoğunluk yaşadı.