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Hatay'da traktörün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

Hatay'da traktörün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

Erzin ilçesinde işçilerin kullandığı traktör devrildi. Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılardan 2 kişiyi hastaneye kaldırırken 1 kişinin de durumunun iyi olduğu öğrenildi.