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- Hatay'da traktörün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
Hatay'da traktörün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
Erzin ilçesinde işçilerin kullandığı traktör devrildi. Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılardan 2 kişiyi hastaneye kaldırırken 1 kişinin de durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- İHA
- 11.10.2021 - 06:39
Hatay’ın Erzin ilçesinde istenmeyen anlar yaşandı.
Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı işçiler ağaç kesimi yaptıktan sonra kaza yaptı.
Abdil Ö. idaresinde traktör kontrolden çıkınca devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
2 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Abdil Ö. ve traktörde bulunan 2 işçiyi hastaneye kaldırdı.
Sürücü Abdil Ö.’nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Hatay'da traktörün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı VİDEO