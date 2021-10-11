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    Hatay'da traktörün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

    Erzin ilçesinde işçilerin kullandığı traktör devrildi. Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılardan 2 kişiyi hastaneye kaldırırken 1 kişinin de durumunun iyi olduğu öğrenildi.
    • İHA
    • 11.10.2021 - 06:39
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    Hatay'da traktörün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

    Hatay’ın Erzin ilçesinde istenmeyen anlar yaşandı.

    Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı işçiler ağaç kesimi yaptıktan sonra kaza yaptı.

    Abdil Ö. idaresinde traktör kontrolden çıkınca devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

    2 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri Abdil Ö. ve traktörde bulunan 2 işçiyi hastaneye kaldırdı.

    Sürücü Abdil Ö.’nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Hatay'da traktörün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı VİDEO

    Hatay da traktörün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı #1

    Hatay da traktörün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı #2

    Hatay da traktörün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı #3

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