Hatay'da tüccar limon için 3 TL fiyat biçti: Ağaçları sökerek tepki gösterdi Dörtyol ilçesinde tüccarın tarlada limona 3 TL değer biçmesine kızan çiftçi ağaç sökerek tepki gösterdi. Çiftçi Atılgan, "3 lira para biçiyor ona vereceğime söker odun yaparım" ifadelerini kullandı.

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İHA

C vitaminin incisi limonun faydaları saymakla bitmiyor.

Kalbi krizi riskini düşürmesinden böbrek taşlarını önlemeye kadar birçok yararı olan limon sindirime de yardımcı oluyor.

'Turunçgil Kesim ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu' tarafından 8 Eylül itibariyle limon hasadına izin çıktı.

Hasat başladı

Bereketli topraklarıyla birçok meyve ve sebze yetişen Hatay'da narenciye hasadı başladı.

Dörtyol ilçesi Yeniyurt Mahallesi'nde çiftçiler aylardır verdikleri emeğin karşılığında limon hasadı sürüyor.

Tüccar 3 lira teklif etti

Bölgede çiftçilik yapan Doğan Atılgan, tüccarın 3 TL'lik teklifi karşısında neye uğradığını şaşırdı.

Limon ağaçlarını söktü

Atılgan, 4 yıldır emek verdiği ağaçlarını tüccara ‘size yar etmem' diyerek söktü ve bu anları sosyal medyada paylaştı.

"3 lira para biçiyor ona vereceğime söker odun yaparım"

Doğan Atılgan, limonunu 3 TL'lik teklife satacağına odun yapacağını ifade ederek şu ifadelerini kullandı:

Ben bu limonları 4 senedir yetiştiriyorum. Tüccar getirdim, dalında 3 liraya verirsen alırım. Utanmaz herif hiç yüzü kızarmadan 3 lira teklif ediyor. Ona vereceğime 3 liraya odun yapar kullanırım. Limonun güzelliğine bak yıllardır emek veriyorum, 3 lira para biçiyor ona vereceğime söker odun yaparım daha iyi. Ona da yar etmem.

Marketlerde 20-25 liradan satılıyor

Tüm Türkiye'de marketlerde ve pazarlarda limonun fiyatının 20-25 lira seviyelerinden satılmasına rağmen tüccarın depremzede vatandaşa yaptığı teklif vatandaşların tepkisini çekti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)