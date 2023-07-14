Hatay'da üretim başladı! Salça ve domatesler 20 ülkeye ulaştırılıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden önemli ölçüde etkilenen Hatay'da üretim başladı.
Bölgede devam eden çalışmaların gölgesinde kentte domates ve biber hasadıyla birlikte salça fabrikalarında da yoğunluk yaşanıyor.
Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi’nde bulunan bir salça fabrikası da 150 personelle 7 gün 24 saat yoğun mesai yapıyor.
Deprem bölgesinden 20 ülkeye gidiyor
Yıllık 10 bin ton salça üretim kapasitesi olan fabrikada üretilen ürünler ABD, Almanya, Avusturya ve Fransa başta olmak üzere 20 ülkeye ihraç ediliyor.
Salça fabrikası çiftçiden domatesi 2.50 TL’den satın alırken, biber salçasını 50 TL’ye, domates salçasını 30 TL’ye toptan olarak satıyor.
"Üretimimiz son hız devam ediyor"
Firma sahibi Malik Akyürek, depremin ardından Antakya’yı terk etmediğini ve üretime devam ettiklerini ifade ederek şöyle konuştu:
Depremin bize vermiş olduğu yaralara rağmen Antakyamızı terk etmedik. Sonuna kadar memleketimizdeyiz. Üretimimiz son hız devam ediyor. Ülkemize, memleketimize yararlı bir birey olmaya gayret gösteriyoruz. Üretimimiz 7 gün 24 saat devam diyor ve kalitemizi en üst seviyeye taşımaya çalışıyoruz. Hasadımız başladı biber ve domates. Hızlı bir şekilde gece ve gündüz 24 saat vardiyalı sistemle çalışmaktayız.
"Memleketimiz ve ülkemiz için her şeyi yapmaya razıyız"
Yıllık 10 bin ton üretim kapasiteli tesiste üretilen salçanın Türkiye’nin 81 ili başta olmak üzere 20 farklı ülkeye ihraç edildiğine dikkat çeken Akyürek, sözlerine şöyle devam etti:
Yıllık 10 bin ton salça üretimimiz var. Bunu 20 ülkeye ihraç ediyoruz. Almanya, ABD, Avusturya, Fransa ve Türkiye’nin hemen hemen 81 iline ürünlerimizi gönderiyoruz. Hepimiz memnunuz, üretici, çiftçi ve biz. Günlük 1200 ton üretim kapasitemiz var. Hatay’ın en büyük salça fabrikalarından biriyiz, 150 kişi istihdam ediyoruz. Şu an domateste güncel fiyatımız 2,5 lira. Salçada fiyat biber 50 TL, domates 30 TL ve satışlarımız toptan. Memleketimiz ve ülkemiz için her şeyi yapmaya razıyız. Türkiye’den daha güzel bir ülke yok. Memleketimizi terk etmeyeceğiz.