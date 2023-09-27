Hatay'da üzerine bina çöken iş makinesi çıkarıldı! Yıkımın boyutu gözler önüne serildi... 8 katlı binanın üzerine çöktüğü iş makinesi enkazdan çıkarıldı. Operatöre mezar olan iş makinesi adeta tanınmaz hale gelirken, yıkımın üzücü yüzü bir kez daha görüldü.

İHA

Türkiye, tarihinin en büyük felaketlerinden birini 6 Şubat tarihinde yaşadı.

Kahramanmaraş merkezli büyük depremler koca bir bölgede yıkıma neden oldu.

Depremden en çok etkilenen illerden biri de Hatay.

Ağır hasarlı bina iş makinesinin üzerine çöktü, operatör öldü

Geçtiğimiz günlerde Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi’nde yıkımı yapılan 8 katlı ağır hasarlı bina, çalışmalar esnasında iş makinesinin üzerine çökmüş ve operatör Berkay Ten hayatını kaybetmişti.

Yıkımın şiddeti gözler önüne serildi

Olay sonrası binanın üzerine devrildiği iş makinesi, ekiplerin çalışmasıyla enkazdan çıkarıldı. Enkazdan çıkarılan iş makinesi tanınmaz hale geldi.

İş makinesinin haliyse yıkımın şiddetini yeniden gözler önüne serdi.

"Enkaz altındayım, belki başka bahara"

Genç operatörün yaklaşık 2 ay önce sosyal medya üzerinden yaptığı "Enkaz altındayım canım, belki başka bahara" paylaşımı ise yürekleri dağladı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)