Hatay’da vaka almaya giden ambulans şoförünü yolda darbettiler

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde, koronavirüs vakasına müdahaleye giden ambulansın şoförü, kendisine yol vermeyen sürücü tarafından darbedildi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana gelen olayda koronavirüs vakasına müdahale etmek üzere olay yerine giden sağlık ekibi, Atatürk Caddesi üzerinde 06 DR 9108 plakalı araç sürücüsünün yol vermemesi nedeniyle tartıştı.

HASTAYA GİDEN AMBULANSA YOL VERMEDİ, BİR DE ÜSTÜNE SALDIRDI

36 yaşındaki ambulans şoförü Mustafa Başbay ile sürücü arasındaki sözlü tartışma kavgaya döndü.

Otomobil sürücüsü ve yanındaki şahıs Başbay’ı ambulanstan indirerek darp etti. Yüzünde, boynunda darp izleri olan ve dudağı patlayan ambulans şoförü Başbay, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

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"SEN BU YOLDAN GİDEMEZSİN DEDİLER"

Olayı anlatan Başbay, “Koronavirüs vakasına gidiyordum. Yol istedim. ‘Sen bu yoldan gidemezsin’ dediler. Sirenlerimi çaldım. Halen bana yol vermediler. Tekme, tokat bana girdi. Şikayetçiyim” dedi.

Araç sürücüsü ve yanındaki şahıs olay yerinden kaçarken, polis ekipleri şahısları yakalamak için operasyon başlattı.