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    Hatay'da yakalanan eski HDP milletvekilinin PKK'lı oğlu tutuklandı

    Hatay'da yakalanan eski HDP milletvekilinin PKK'lı oğlu tutuklandı

    Amanoslar'daki operasyonda sağ yakalanan Firari eski Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkanı ve 24. Dönem HDP Muş Milletvekili Demir Çelik'in oğlu Yoldaş Selim Çelik'in tutuklandığı açıklandı.
    • AA
    • 25.10.2020 - 19:38
    • Güncelleme : 25.10.2020 - 19:44
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    İçişleri Bakanlığı, 21 Ekim'de Hatay Amanoslar’da keşif ve gözetleme faaliyeti icra eden güvenlik korucularının operasyonu sonucu bir teröristin öldürüldüğünü ve bir teröristin sağ yakalandığını duyurmuştu.

    VEKİLİN OĞLU OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI

    Bakanlık, sağ yakalanan teröristin, bir dönem Varto Belediye Başkanlığı, 2008-2010'da BDP Genel Başkanlığı ile 24. Dönem HDP Muş Milletvekilliği yapan ve halen yurt dışında kaçak olan Demir Çelik'in oğlu "Savaş" kod adlı Yoldaş Selim Çelik olduğunu açıklamıştı.

    Terör Arananlar Listesi'nde Gri Kategori'de yer alan Çelik'in 2 uzun namlulu silah, bir tabanca ve çok miktarda mühimmatla yakalandığı bildirilmişti.

    Hatay da yakalanan eski HDP milletvekilinin PKK lı oğlu tutuklandı #1

    TUTUKLANDI

    Çelik'in Hatay İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

    Terörist Çelik, güvenlik önlemleri altında Hatay Adliyesine götürüldü. Savcılıktaki sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Çelik, tutuklandı.

    Hatay da yakalanan eski HDP milletvekilinin PKK lı oğlu tutuklandı #2

    Hatay da yakalanan eski HDP milletvekilinin PKK lı oğlu tutuklandı #3

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