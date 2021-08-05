Hatay'ın Dörtyol ilçesi Şifalısu bölgesinde çıkan yangını söndüren Mehmetçik, komando marşı eşliğinde birliğine geri döndü.

Bir süredir muhalefet partileri ve çeşitli sanatçılardan 'asker yangına neden müdahale etmiyor' sesleri yükseliyordu.

Özellikle CHP'li milletvekillerinin bu yöndeki söylemleri sonrası, Mehmetçik'in yangın bölgelerinde olmadığı gibi bir algı yaratmaya çalışılırken, askerlerimizden cevap niteliğinde bir video geldi.

ASKER NEREDE DİYENLERE BİR CEVAP DAHA

Hatay'da 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımızdan 160 Mehmetçik, Dörtyol ilçesi Şifalısu bölgesinde ormanlık alanda çıkan yangınla etkin bir şekilde mücadele etti.

Alevlerle olan mücadeleye askerlerimizin yanı sıra polislerimiz de destek verdi.

Hatay'da yangını söndüren Mehmetçik, birliğine geri döndü VİDEO



KOMANDO MARŞI EŞLİĞİNDE GERİ DÖNDÜLER

Yangına 2 helikopter, karada ise 50 arazöz ve su tankı, 5 dozer ve 250 personelle müdahale edildi.

39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımızdan 160 asker, yangının söndürülmesinin ardından komando marşı eşliğinde kışlasına döndü.