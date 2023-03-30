Hatay'da yapılan Defne Devlet Hastanesi'nin inşasında çalışmalar sürüyor Hatay’da 55 gün sonra açılacak Defne Devlet Hastanesi’ndeki son çalışmalar havadan görüntülendi.

İHA

6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok zarar gören şehirlerimizden biri de Hatay oldu.

Hatay’da çok sayıda binanın yanı sıra kamu hastaneleri de hasar aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Mart’ta Hatay’ın İskenderun ilçesinde "Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni"nde Defne Devlet Hastanesi’nin de temelini attı.

Çalışmalar sürüyor

Defne ilçesi Bostancık Mahallesi’nde inşasına başlanan hastanede hummalı çalışma devam ediyor.

Çok sayıda iş makinesi ve kamyon 24 saat aralıksız çalışıyor.

Defne Devlet Hastanesi, 80 yoğun bakım yatağıyla, 12 ameliyathanesiyle, tüm branşlarda hizmet verebilecek bir donanıma sahip olacak.

Bakan Koca paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından, “60 günde tamamlanacak olan Defne Devlet Hastanesi için hafriyat çalışmaları devam ediyor. 60 günlük işin 5 günlük kısmı bitti.” paylaşımını yaptı.