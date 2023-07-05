Hatay'da yaşlı adamı sırtında taşıyan polise validen ödül İskenderun ilçesinde su basan sahilde yürümekte güçlük çeken yaşlı adamı sırtında taşıyarak yolun karşısına geçiren polis memuru, Vali Mustafa Masatlı tarafından ödüllendirildi.

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İHA

Hatay’da dün yürekleri ısıtan bir olay yaşandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden önemli ölçüde etkilenen İskenderun ilçesinde zaman zaman su baskınları yaşanıyor.

Dün de yaşanan deniz suyu taşkınında ilçe merkezinde hayat olumsuz etkilendi.

Vatandaşlarsa yaşanan su baskınıyla birlikte zor anlar yaşadı.

Yaşlı adamın imdadına yetişti

Su basan yolda yürümekte güçlü çeken yaşlı bir adamın yardımınaysa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polisi Hasan Aba yetişti.

Trafik polisinin depremzedeyi sırtında taşıdığı anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler vatandaşlardan takdir topladı.

"Bu sadece arkadaşlarımızın görünen yüzü"

Hatay Valisi Mustafa Masatlı da polis memurunu Valilik makamında ağırlayarak özverili davranışından dolayı hediye ile ödüllendirdi.

Vali Masatlı, “Polis memuru arkadaşımız, birçok polis arkadaşımızın her zaman sergilediği davranışı sergiledi bu davranışlar vatandaşlarımızı memnun ediyor. Bu sadece arkadaşlarımızın görünen yüzü. Polislerimiz bu tür davranışları her zaman sergiliyorlar. Polis memuru Hasan Aba kardeşimize teşekkür ediyorum.” dedi.

"Canla başla çalışıyoruz"

Polis memuru Hasan Aba ise, “Her polis arkadaşımızın yapacağı bir davranışı yaptım, görevimi vazifemi yaptım. Deprem bölgesindeyiz, canla başla çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.