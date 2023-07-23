Hatay'da yıkım çalışması izleyen vatandaşların panik anı kamerada 7 katlı binanın yıkım çalışmasını izleyen vatandaşlar, çökme anında korkarak kaçmaya başladı. Yaşanan anlar kayda alındı.

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İHA

Türkiye, 6 Şubat tarihinde büyük bir felaket yaşadı.

Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde etkili oldu.

Deprem bölgelerinde yaralar sarılmaya devam edilirken, binaların yıkım çalışmaları da sürüyor.

Depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'ın Adnan Menderes Caddesi’nde de ekiplerin çalışması yoğun bir şekilde devam ediyor.

Bu kapsamda gerçekleşen 7 katlı bir binanın yıkım çalışması kayda alındı.

Bina çökerken korkuyla kaçtılar

Bölgede bulunan vatandaşlar, binanın yıkım anını seyretmeye başladı.

Cadde üzerinde bir binanın yıkımını meraklı gözlerle film gibi izleyen vatandaşların binanın çökmesiyle panik yaşadı.

Bir anda etrafa kaçışmaya başlayan vatandaşların o anları anbean kayda alındı.