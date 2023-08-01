Hatay'da yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları yapılıyor Depremin vurduğu kentte, ağır hasarlı binaların yıkımları ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşınıyor.

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AA

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Türkiye 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsıldı.

Toplam 11 ilde etkili olan sarsıntı; Adana, Diyarbakır, Malatya, Hatay, Şanlıurfa, Osmaniye, Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş, Elazığ ve Kilis'te büyük yıkıma neden oldu.

Binlerce bina yıkılırken, 50 binden fazla can da yitirildi.

Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen afet, tarihi yapıları, şehirleri, altyapıları altüst etti.

Hasarlı binalar yıkılıyor

6'ncı ayın yaklaştığı depremde, kentler yeniden ayaklandırılmaya başlandı.

Afet konutları hızlıca yükselmeye devam ederken, kentlerdeki enkazlar da kaldırılmaya devam ediyor.

Aynı zamanda hasarlı binaların da yıkımı sürüyor.

Hatay yenileniyor

Depremden önemli ölçüde etkilenen Hatay'da da çalışmalar sürüyor.

Antakya, Defne, Samandağ, Payas, Altınözü, İskenderun, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerindeki ağır hasarlı yapılar yıkılıyor.

Ekiplerin çevresinde güvenlik önlemi aldığı binalar, iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkılıyor.

Daha sonra kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşınıyor.

Çalışmaları bazı ev sahipleri de takip ediyor.