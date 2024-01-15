Gün geçmiyor ki başıboş köpekler can yakmasın...
Özellikle son yıllarda artan saldırılara her gün bir yenisi ekleniyor.
7'den 70'e tüm vatandaşların korkulu rüyası olan sokak köpekleri, ölümle sonuçlanan çok sayıda saldırılarda bulundu.
Kimileri saldırarak can yakarken, kimileri ise yola atlayarak kazalara sebep oldu.
Bu durumun son örneği ise Hatay'da yaşandı.
Seyir halinde ilerlerken önüne başıboş köpek çıktı
Samandağ ilçesinde İrfan Oğur'un (18) kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, Tekebaşı Mahallesi'nde seyir halindeyken önüne başıboş köpek çıktı.
Sürücünün köpeğe çarpmamak için manevra yapması sonucu kontrolden çıkan motosiklet, park halindeki otomobile çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kurtarılamadı
Ağır yaralanan Oğur, sağlık ekibince kaldırıldığı Samandağ Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hastane morgundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilen gencin cenazesi, Asri Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.
O anlar çevredeki iş yerinin kamerasına yansıdı
Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen kazada, motosikletin araca çarptığını görenlerin yardıma koştuğu, köpeğin de bölgeden uzaklaştığı görülüyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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