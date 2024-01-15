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Hatay'da yola atlayan başıboş köpek kazaya neden oldu: 18 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

Hatay'da yola atlayan başıboş köpek kazaya neden oldu: 18 yaşındaki genç yaşamını yitirdi Hatay'ın Samandağ ilçesinde motosikletiyle seyir halinde ilerleyen 18 yaşındaki İrfan Oğur'un önüne başıboş köpek çıktı. Köpeği görünce manevra yapmak isteyen Oğur daha sonra park halindeki araca çarptı. Apar topar hastaneye kaldırılan talihsiz genç hayatını kaybetti.