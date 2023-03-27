Hatay'da yüzey kırıkları depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi Depremin önemli ölçüde etkiledi kentte, Kassa ilçesine bağlı Söğüt, Hacılar ve Tepebaşı mahallelerinde tarım arazileri, ormanlık alanlar ve yollar da zarar gördü.

İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 50 gün geçti.

11 ilde etkili olan afetin ardından yaralar sarılıyor. Vatandaşların barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçları gideriliyor.

Sahada hummalı çalışmalar yürütülürken depremin şiddetini gözler önüne seren kareler gelmeye devam ediyor.

Bir kare de depremden önemli ölçüde etkilenen Hatay'dan geldi.

Hassa ilçesindeki tarım arazileri, ormanlık alanlar ve yollarda oluşan yüzey kırıkları ile çökmeler afetin büyüklüğünü yansıtıyor.

Söğüt, Hacılar ve Tepebaşı mahallelerinde de can kayıplarına neden oldu.

Yüzey kırıklıkları dikkat çekti

Mahallelerde enkaz kaldırma çalışmaları sürerken tarım arazileri, ormanlık alanlar ve yollarda görülebilen yüzey kırıkları ve çökmeler bir kez daha dikkat çekti.

Söğüt Mahallesi Muhtarı Mehmet Bulut, bölgedeki üzüm bağları ile ormanlarda yer yer 15 metre derinliğinde kırıklar gördüklerini, depremin yollara da zarar verdiğini söyledi.

"Felaketin büyüklüğü bazalt taşını ya da kayayı dinlemedi"

Yüzey kırığının bulunduğu bölgelerde 1 ila 3 metre kot farkı oluştuğunu anlatan Bulut, şöyle konuştu: