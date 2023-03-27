Hatay'da yüzey kırıkları depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 50 gün geçti.
11 ilde etkili olan afetin ardından yaralar sarılıyor. Vatandaşların barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçları gideriliyor.
Sahada hummalı çalışmalar yürütülürken depremin şiddetini gözler önüne seren kareler gelmeye devam ediyor.
Bir kare de depremden önemli ölçüde etkilenen Hatay'dan geldi.
Hassa ilçesindeki tarım arazileri, ormanlık alanlar ve yollarda oluşan yüzey kırıkları ile çökmeler afetin büyüklüğünü yansıtıyor.
Söğüt, Hacılar ve Tepebaşı mahallelerinde de can kayıplarına neden oldu.
Yüzey kırıklıkları dikkat çekti
Mahallelerde enkaz kaldırma çalışmaları sürerken tarım arazileri, ormanlık alanlar ve yollarda görülebilen yüzey kırıkları ve çökmeler bir kez daha dikkat çekti.
Söğüt Mahallesi Muhtarı Mehmet Bulut, bölgedeki üzüm bağları ile ormanlarda yer yer 15 metre derinliğinde kırıklar gördüklerini, depremin yollara da zarar verdiğini söyledi.
"Felaketin büyüklüğü bazalt taşını ya da kayayı dinlemedi"
Yüzey kırığının bulunduğu bölgelerde 1 ila 3 metre kot farkı oluştuğunu anlatan Bulut, şöyle konuştu:
Arazilerimizin içerisinde bazı bölgelerde obruk gibi oyuklar oluştu. Tarlalarımızın yapısının bozulmasına neden oldu. İki mahallemizde (Söğüt ve Hacılar mahalleleri) can kaybımız ve yıkım çok oldu. Aslında burada etüt çalışması yapılmıştı. 8-10 metreden sonra komple kaya, bazalt taşı. Böyle olduğu halde neden bu kadar etkilendi anlam veremedik. Felaketin büyüklüğü bazalt taşını ya da kayayı dinlemedi.